Kim “ricomincia da tre”: “Pensavo fosse per me, poi mio fratello nella chat di famiglia mi ha spiegato”

E’ diventato subito uno degli idoli dei tifosi napoletani col suo modo umile di lavorare e l’attaccamento alla maglia azzurra, ed ora Kim Min-jae “ricomincia da tre”, come scrive oggi il Corriere dello Sport. Ricomincia da “tre” anche Kim, il numero che indossa in campo e durante l’intervista (quello della maglia celebrativa con la scritta campioni in dorato) e che in questi giorni ha letto spesso e visto ovunque, quasi fino a confondersi: «Pensavo fosse per me, poi mio fratello nella chat di famiglia mi ha spiegato che lo scudetto mancava da 33 anni e quello appena vinto era il terzo nella storia del Napoli. Non lo sapevo e ne sono contento. Come per il 4 in Nazionale, anche il 3 ha un valore speciale e non ho intenzione di cambiarli».

