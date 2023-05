Kim innamorato di Napoli: “Mi chiedo solo se rivedrò mai una festa simile in tutta la mia vita”

Kim Min-jae, difensore del Napoli, in azzurro da appena una stagione, ha dimostrato da subito, un attaccamento alla maglia, ed una dedizione al lavoro che hanno da subito non fatto rimpiangere l’addio di Koulibaly. Sì, perchè anche i napoletani si sono dal primo momento, affezionati al sudcoreano che, con umiltà, non ha mai smesso di lottare, insieme ai suoi compagni di squadra. Alla federazione coreana, il giocatore azzurro, emozionato, ha così raccontato la gioia per lo scudetto: «Mi chiedo solo se riuscirò mai a rivivere le stesse scene in futuro e se rivedrò mai una festa simile in tutta la mia vita».

Factory della Comunicazione

Kim ha negli occhi i colori del grande trionfo, le immagini di una città in festa per lo scudetto: «Vincerlo è stato bellissimo, abbiamo sudato ma è stato un grande traguardo. Solo dopo aver visto i tifosi gioire e festeggiare per strada e allo stadio ho capito di avercela fatta. Per me la vittoria, accolta così, celebrata in questo modo, è stata un’esperienza inedita, completamente nuova. Non so se in futuro rivedrò scene simili. Ne approfitto per ringraziare anche i tanti coreani che hanno seguito le mie partite di notte o quelli che sono venuti a Napoli solo per vedermi giocare».

Fonte CdS