De Laurentiis potrebbe incassare 200 milioni, soltanto con due cessioni importanti

A Radio Napoli Centrale, è intervenuto Mirko Calemme, giornalista AS: “Oggi mi sembra più probabile che Messi possa andare negli Emirati Arabi, questa è la sensazione. Romanticamente, la soluzione di tornare al Camp Nou per salutarsi è reale. Ho visto gli highlights della partita tra Juventus e Siviglia ed è stato un dominio assoluto, anche se non capisco perché il VAR non interviene su falli così chiari: come si giustifica il fallo su Rabiot non fischiato? Il ritorno non sarà facile, ieri l’hanno capito. È vero che la Juventus ha saputo dimostrare di soffrire tantissimo e poi passare, credo sarà dura per la Juve. Penalizzazione? La UEFA per molto meno ha escluso dalle competizioni altre squadre. Parole di De Laurentiis? Non lo diceva mai, adesso continua a dire di voler vincere. Americani e giapponesi? Non mi voglio sbilanciare, Pulisic lo vedo complesso. Il discorso è applicabile anche ad Almada. Secondo me, vuole aprirsi anche al mercato statunitense che è in crescita. Kim va via? Sì, mi sembrerebbe un miracolo se rimane con una clausola così accessibile. Trovare un sostituto non è semplice, anche perché cambierà il DS, anche se Accardi mi piace tantissimo. Osimhen? La speranza è che De Laurentiis lo tenga, ma se non riesce a rivedere il contratto, è giusto che lo venda. Tra lui e Kim potrebbe incassare sui 200 milioni e fare 3-4 acquisti buoni”.

Fonte: Radio Napoli Centrale