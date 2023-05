“Avrei un’idea. Perché giocare d’inverno? Potremmo cominciare in tutta Europa il 1° aprile”, l’idea rivoluzionaria di DeLa

Aurelio De Laurentiis, 73 anni, presidente del Napoli, fresco di vittoria dello scudetto, ha parlato al direttore di Repubblica Maurizio Molinari. DeLa lancia un’idea rivoluzionaria, un campionato da giocarsi in estate, ecco come. “Io avrei un’idea. Perché giocare d’inverno con la neve, la pioggia, la grandine? Non potremmo cominciare in tutta Europa il 1° aprile? Non è un pesce d’aprile, ma una necessità. In 7 mesi fino a ottobre si potrebbero disputare campionati nazionali e Coppe europee. Da novembre a marzo restano 5 mesi per far riposare i signori calciatori, andare in ritiro, giocare con le nazionali. Se ho calciatori africani, perché a gennaio me ne debbo privare per la Coppa d’Africa? Uefa e Fifa sono assenti per egocentrismo ed egoismo. Per loro esistono solo le votazioni per essere riconfermati, ma non si pongono questi problemi”.

