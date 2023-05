Osi, “il cannible”, ha un solo obiettivo ora, diventare capocannoniere

Dopo la vittoria dello scudetto, a cui ha contribuito a suon di gol e assist in grande misura, ora ha un solo obiettivo Victor Osimhen, diventare il capocannoniere del campionato di Serie A, come scrive oggi il Corriere dello Sport. Victor è rientrato ieri mattina da Parigi, sua abituale meta di varie giornate di mini-vacanza, s’è allenato verso il Monza e poi in serata ha partecipato con i compagni alla cena organizzata dal club a Chiaia, in centro, per festeggiare (ancora) lo scudetto. La sua missione, ora, è conquistare il titolo di capocannoniere: il futuro è il presente, insomma. Il calcio, il campionato con il Napoli da onorare fino all’ultima scena in perfetto stile Osi. Un cannibale. Uno che dertermina e che fa la differenza quando c’è e anche quando non c’è. Sposta gli equilibri ed è una cosa che De Laurentiis sa esattamente proprio come Spalletti: ecco perché la programmazione del futuro non può prescindere dal suo destino. In un senso o nell’altro. La sensazione è che la storia non sarà di semplice lettura e neanche scontata nonostante le intenzioni di DeLa e un contratto fino al 2025: Osimhen è corteggiatissimo e anche lusingato da prospettive economiche – oltre che tecniche – che appartengono prettamente ad altri campionati

