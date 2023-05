Il Napoli continua a festeggiare il suo terzo scudetto, e mancano ancora quattro giornate alla fine del campionato. Ieri sera gli azzurri, con mister Spalletti e il vice presidente Edo De Laurentiis, hanno festeggiato la vittoria al Magnolia Restaurant in Vico Belledonne, come scrive oggi Il Mattino.

Factory della Comunicazione

Edo De Laurentiis – non c’è papà Aurelio invece – apre le danze (prima di lui arriva solo Tommy Starace, star per i presenti) seguito a ruota dai polacchi capitanati da Zielinski. Poi Demme, Raspadori e Simeone, tra i più acclamati. Sono una cinquantina i tifosi improvvisati al Vico Belledonne, il segreto della location – Magnolia Restaurant, scelta proprio dal vice presidente per l’occasione – ha resistito fino all’ultimo momento. Gennarino Esposito ci mette la mano nel menu fatto di risotto e pesce di giornata, l’angolo della Masardona non manca mai.

A prendersi la scena è come sempre Luciano Spalletti. L’allenatore azzurro arriva a piedi, abbraccia i piccoli tifosi, posa in foto con tutti e manda videomessaggi a chi non poteva essere per strada prima di avviarsi nel locale.