In Europa tante big su Osimhen, dalla Premier alla Bundes

Insieme ad Haaland è il centravanti più cercato dai vari top club europei, perchè Victor Osimhen, non ha solo vinto lo scudetto col Napoli, ma ha dimostrato le sue qualità a suon di gol e assist, come scrive oggi il Corriere dello Sport. Sono in tanti, ci sono quasi tutti e ognuno ha l’assoluta necessità di programmare rinascite o conferme con un centravanti. Meglio ancora se è quello più cool, il migliore in circolazione insieme con Haaland: la pensano così in Premier e in Liga, in Ligue 1 e in Bundes. Anche se il Bayern, per politica, non è pronto a investire la somma necessaria. «Stiamo pensando alla questione attaccante, sì», ha detto l’ad Kahn alla Bild. «l 150 milioni che il Napoli vuole per Osimhen? Bisogna farsi delle domande davanti a certe cifre e il Bayern deve chiedersi: il giocatore ti dà garanzie per questi soldi? Sarebbe sicuramente un grosso rischio».

