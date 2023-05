Collovati: “I napoletani ci stanno insegnando come si festeggia”

Fulvio Colllovati, ex calciatore ed opinionista tv, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. «Bisogna godersi sino in fondo questo scudetto, anche per 1 o 2 mesi, perché no? I napoletani ci stanno insegnando come si festeggia, avendo vinto uno scudetto incredibile. Leggo e sento di qualcuno che storce il naso per la festa continua, non sono d’accordo ed anzi me ne fregherei. Molto spesso noi del Nord siamo distaccati, freddi, non sappiamo goderci i momenti ed è per questo che ammiro come i napoletani stanno celebrando lo scudetto, lo stanno festeggiando nel modo giusto, che con goliardia, ironia e fantasia. Quest’anno il Napoli non è criticabile per nulla al mondo, è stato esempio di programmazione, di capacità e competenza. La società ha preso calciatori semisconosciuti, nessuno avrebbe scommesso sugli azzurri e invece… Sono state compiute le scelte giuste e Spalletti è stato bravissimo a creare il gruppo: complimenti a tutti. La semifinale di Champions Milan-Inter? La commenterò per radio Rai: i nerazzurri partono favoriti, ma nella coppa può succedere di tutto, il Napoli ne sa qualcosa».

Factory della Comunicazione