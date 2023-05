Cannella, ds: “Lobotka e Osimhen sono i risultati di un lavoro straordinario”

Giuseppe Cannella, direttore sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “Al Napoli consiglio di godersi questo Scudetto, senza badare troppo a quello che verrà nel futuro. Il momento è straordinario, quindi bisogna godersi i frutti di questa vittoria. Certo dalle interviste rilasciate da Luciano Spalletti, sembra già pronto a tuffarsi in una nuova avventura… Chissà come andrà a finire, staremo a vedere. Il Napoli è stato bravo a trovare sempre spunti nuovi in questi anni e a non soccombere anche dinanzi agli ostacoli. Poi molti sono cresciuti con Spalletti. Lobotka e Osimhen sono i risultati di un lavoro straordinario, poi da appassionato della Roma ho sempre in mente cosa ha raggiunto Spalletti in questi anni di carriera. Giuntoli? Lui ha fatto un lavoro incredibile, in 8 anni è stato sempre presente in ogni angolo di vita del Napoli. Chi opera tante volte, poi non le indovina sempre tutte. E quindi qualche acquisto meno azzeccato c’è stato, ma fa parte del gioco. La sua tenacia e la sua costanza, però, hanno portato in alto il Napoli sino alla vittoria dello Scudetto. E’ stato un lavoro enorme e logorante, credo sia esausto per certi versi e gli va concesso di poter ragionare ad un nuova avventura. E poi trascorrere 8 anni con De Laurentiis non è qualcosa di ordinario per tutti”.

Factory della Comunicazione