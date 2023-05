Vettosi, economista: “La vittoria dello scudetto può significare anche un impatto positivo in termini percentuali sul PIL della Campania”

Fabrizio Vettosi, economista, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Forza Napoli Sempre. . «Come ho detto all’emittente televisiva americana CNBC per Napoli, considerato l’impatto macroeconomico, la vittoria dello scudetto può significare anche un impatto positivo in termini percentuali sul PIL della regione perché la Campania è votata al turismo, una delle prime industrie nella classifica regionale dell’economia. Anche empiricamente c’è una fortissima riconoscibilità del marchio della città in senso positivo. I festeggiamenti dello scudetto, che sono stati disciplinati, ordinati, hanno attratto moltissimo l’attenzione di tanti turisti stranieri che guardano ora a Caserta e a Napoli come modello di successo aziendale e anche come evoluzione della città. È migliorata molto l’immagine di riconoscibilità della città all’estero negli ultimi tempi e utile potrebbe essere anche la spinta del Napoli. In genere si dice che la vittoria in una manifestazione sportiva calcistica porta circa 1 punto di PIL alla nazione. Nel caso della nostra regione, secondo me, che pesa circa il 6% sul PIL nazionale, potrebbe anche significare qualcosa in più. Il futuro? Giuntoli e Spalletti dovrebbero lasciare per trovare sempre nuove motivazioni. Io non vedo nulla di diverso da altri settori di industria dove i manager ambiziosi quando hanno raggiunto certi livelli cambiano»

