Intermediario Lozano: “L’infortunio potrebbe bloccare la sua cessione, era già promesso alla Premier”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Alessandro Monfrecola, intermediario della trattativa Lozano:

“Il ginocchio di Lozano? Sono tornato ieri dal Messico e lì generalmente sono più informati. Ma non sanno ancora nulla, anzi sono molto preoccupati perché già auspicavano una cessione del messicano in Premier.

Questo infortunio può cambiare le carte in tavola perchè mentre prima dell’infortunio la cessione di Lozano sembrava certa, adesso si rimette tutto in discussione. Deceduto il povero Raiola, Lozano si è affidato ad un’agenzia forte in Inghilterra e generalmente lo fa chi vuole andare a giocare in Inghilterra. Dopo l’infortunio tutto cambia e c’è da capire l’entità dell’infortunio perché se fosse una cosa grave, questo bloccherebbe il suo mercato. Nessuno comprerebbe un giocatore rotto, i club interessati a lui vorranno prima rivederlo in campo.

Nel Napoli non si può fare un’eccezione per Lozano, è il campo che decide le eccezioni. Mentre Osimhen e Kvara meritano le eccezioni, Lozano no. Il messicano ha grosse capacità realizzative, ma deve giocare da esterno sinistro se lo si vuole far segnare di più. A destra può essere un ottimo assist man, ma non ci si può aspettare tanti gol da lui. A sinistra a Napoli c’è quel fenomeno di Kvarastkhelia per cui è stato impiegato a destra.

Ho comprato le prime pagine dei quotidiani sportivi in Messico dopo la vittoria del Napoli dello scudetto, c’era una grande gigantografia di Lozano. I giocatori insostituibili del Napoli sono Kvara, Osimhen, Lobotka e Di Lorenzo, gli altri sono tutti bravi, ma sostituibili. Osimhen non va venduto perché non ci sono centravanti forti, il Napoli deve guardare bene a questa situazione”.