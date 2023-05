Il lavoro di Giuntoli sarà continuato: i nomi dei monitorati

Giuntoli andrà via, ma il lavoro fatto fino ad ora, verrà continuato. Ci sono nomi, filmati, video, file sulle scrivanie e nei pc di Castelvolturno. Molti riguardano giocatori che si sono messi in evidenza giocando contro il Napoli. Anche in Champions. Ne scrive Il Corriere dello Sport: “Ciò che resta di quelle vittoria che hanno trascinato il Napoli per la prima volta ai quarti di finale di Champions è un post-it (si fa per dire!) sul quale sono stati scritti in stampatello due nomi: il primo, in ordine di apparizioni, è quello di Jesper Lindstrom, mezzala o anche esterno norvegese, ventitré anni appena compiuti ed una valutazione da far tremare i bilanci, con quei 25-30 milioni di euro che vorrebbero in Germania; il secondo ha qualche hanno in più ma è svincolato, è un parametro zero ed è un grande affare: si chiama Daichi Kamada“.

Inoltre, monitorati anche Pulisic, esterno del Chelsea che ha necessità di fare cassa e occhi in Liga dove interessano Gabri Vega del Celta Vigo e Yeremi Pino del Villarreal.