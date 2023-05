Giuseppe Ambrosino al CdS: “Spalletti è una grande persona e un ottimo allenatore. Tutti hanno visto che il suo calcio è favoloso”

Giuseppe Ambrosino, calciatore del Napoli, in prestito alla Cittadella, ha parlato in un’intervista al Corriere dello Sport.

Da tifoso napoletano questi sono giorni «incredibili, pieni di felicità». Da professionista, invece, sono giorni intensi: da una parte c’è il Cittadella, in piena lotta per evitare i playout in B, dall’altra la Nazionale Under 20 che parte lunedì per il Mondiale in Argentina. Giuseppe Ambrosino sarebbe stato convocato (lui e Nasti del Cosenza sono la coppia d’attacco titolare), ma probabilmente non salirà sull’aereo, come altri tra cui Baldanzi dell’Empoli, perché non essendo date Fifa le società non sono obbligate a mandare i ragazzi. Dal presente al passato, che sa anche un po’ di futuro, Ambrosino pensa alla Serie B, ma pensa anche, se non soprattutto, a quel Napoli campione d’Italia con cui ha fatto il ritiro e che ne detiene il cartellino. A 20 anni ancora da compiere, il ragazzo di Procida, 17 partite e 2 gol in questa stagione, ci spera.