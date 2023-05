Gallo, dir. Il Napolista: “Giuntoli grave perdita, sono preoccupato per Kim”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Massimiliano Gallo, direttore Il Napolista: “Il Real paga un po’ l’appannamento per motivi anagrafici, come quelli di Benzema. Haaland-Rudiger è stata una bella sfida. Un po’ di calcio Ancelotti lo mastica. Percorso Champions del Napoli? È arrivato stanco, al di là degli errori arbitrali. Napoli non è Gomorra? Già prima del Covid Napoli aveva avuto una rinascita dopo la grave emergenza rifiuti. C’è stata una conversione turistica di una buona parte della città che vivevano borderline con la legalità. Smantellamento Napoli? Le parole di Spalletti sono state un fulmine a ciel sereno per alcuni. Sono state dichiarazioni molto fredde e dopo 4 giorni le ha edulcorate. Credo sia un fattore comprensibile di allungamento del contratto e di riconoscimento economico del lavoro svolto. Questa cosa mi ricorda molto quando De Laurentiis tenne sulla corda Mazzarri e addirittura fece arrivare Gasperini. Non credo Spalletti voglia andar via, ma rimanere con dei riconoscimenti. Giuntoli via? Sì. È rimasto 8 anni, ha famiglia a Genova ed un anno di contratto, ma non credo sia rilevante. L’ultimo anno ha posto le basi per una successiva ricchezza di De Laurentiis. Una grave perdita, ma si va avanti. I big vanno via? Sono preoccupato per Kim. Festeggiamenti Napoli? Mi ha infastidito molto questo trattamento di grande paura come chissà cosa dovesse accadere. Ho apprezzato tanto la festa allo stadio, soprattutto la scelta di giovani cantanti contemporanei. Pace tra De Laurentiis e Ultras? Non ho gradito quella fotografia, aspetto il momento in cui diventerà un ricordo“.

