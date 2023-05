Entourage Hamsik: “Marek felice del successo del Napoli, ecco il suo desiderio dopo l’addio al calcio”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Martin Petras, membro dell’entourage di Marek Hamsik:

“Lobotka? In Italia, specialmente a Napoli ci vuole tempo per adattarsi. Poi, il giocatore deve sentire la fiducia e prima non la sentiva. Spalletti gliel’ha data, lo ha messo nella posizione giusta, da regista e lì si esprime in questo modo. Me lo ricordo anche quando era al Vigo, giocava in quella posizione e lo volevano squadre come il Barcellona. Credo che nella conquista dello scudetto, Lobotka sia stato fondamentale.

Sarebbe importante aprire un ciclo, ma non è facile. Tenere la squadra, non vendere e riprovare a vincere lo scudetto sarebbe importante. E’ stato fantastico anche solo guardare la festa del Napoli, i miei amici erano lì e hanno detto che in 2 giorni hanno vissuto emozioni che ricorderanno per la vita.