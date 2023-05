DeLa vuole Osimhen ancora in azzurro, ma senza ritocchi all’ingaggio

Il Napoli, appena vincitore del terzo scudetto della sua storia, deve continuare su questa strada. fatta di lavoro e sacrifici. Il futuro di alcuni calciatori non è certo sia in azzurro, come quello di Victor Osimhen, che De Laurentiis vorrebbe ancora al Napoli, ma a cui non vorrebbe ritoccare un ingaggio che già supera la soglia stabilita lo scorso anno, come scrive oggi Il Mattino. Ma fosse per lui, Osimhen resterebbe ancora a Napoli. Ma senza ritocchi dell’ingaggio. Perché ha ancora due anni di contratto, dunque la scadenza è nel 2025. Dunque, volendo, il rinnovo potrebbe essere discusso in autunno. L’ingaggio è fuori dal regime fissato la scorso anno, perché Osimhen guadagna 4,5 milioni netti, ma è chiaro che per il nigeriano può essere fatta un’eccezione. Calenda e De Laurentiis hanno già parlato, non c’è bisogno di appuntamenti. E il patron ha spiegato che solo per una offerta monstre è pronto a dire addio alla sua stella. Ma anche posto un’altra piccola condizione: vuole che l’eventuale trattativa per l’addio termini prima dell’inizio del ritiro in Trentino, perché il patron azzurro vuole tutto il tempo per trovare un sostituto.

