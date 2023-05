Ciaschini: “Il Napoli ha giocato una stagione a ritmi altissimi, questo ha influito nella parte finale”

, programma radiofonico in onda su, è intervenuto, ex vice allenatore di: “Laè fatta di sfide cosiddette da dentro o fuori, ed è fondamentale saper affrontare l’impatto che questo aspetto determina. Non c’è possibilità di recupero ed ogni partita diviene determinante. E’ necessario essere sempre pronti e preparati. In linea teorica non esistono tecnici dao da campionato. Tuttavia, è chiaro come il campionato esiga delle peculiarità differenti. Ci sono allenatori che riescono a garantire continuità alle proprie squadre, riuscendo soprattutto a mantenere alta la tensione della squadra a differenza di altri che, dunque, possono esprimere tutta le qualità e la tensione in una singola gara. Compito che, spesso, non riesce a chi proprio in campionato si disimpegna con maggiore continuità.terzino è stata una sorpresa molto positiva. Ilha dimostrato, per l’ennesima volta, il beneficio di una filosofia volta alla ricerca di giocatori che, seppur giovani, riescono a dimostrare sempre grandissima qualità.può giovare di giovani campioni dal livello consolidato. Dunque, sebbene si possa pensare ad un ampio divario tra le rose di, anche idispongono di un collettivo di assoluto spessore. Posso dire soltanto che, quando era alla, era deciso a smettere in virtù delle eccessive pressioni del ruolo. Tutti coloro che fanno questo tipo di sport, quando si trovano in campo e si nutrono di tutto ciò che il calcio ha da offrire, difficilmente si allontanano dal rettangolo di gioco… Secondo me, dunque,non ha assolutamente intenzione di smettere. Il Napoli ha già dimostrato tutto il suo potenziale anche nel percorso europeo. La stagione è stata eccezionale e sempre svolta a ritmi altissimi, e questo ha sicuramente influito sulla lucidità dei calciatori in quella che è stata la parte cruciale della stagione. Quanto conquistato dalla squadra, però, rimane qualcosa di eccezionale e gli azzurri dovranno esserne sempre fieri.deve continuare dopo questo successo? E’ il dilemma di ogni allenatore. Il, però, ha delle basi ottimali per poter aprire un ciclo vincente anche in. Saranno fondamentali anche le ambizioni del club e le capacità della società di allestire un progetto che possa puntare sempre più in alto.? Devo essere sincero, vedo molto bene l’. I nerazzurri sono in decisa ripresa. Il, però, è imprevedibile, pur considerando l’assenza decisiva di“.