Vendemiale: “La Juventus ha due strade: o cede la società o costruisce un nuovo ciclo”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Lorenzo Vendemiale, giornalista Il Fatto Quotidiano:

Factory della Comunicazione

“Nell’ultimo mese ci eravamo tutti interrogati sullo stringato dispositivo che non lasciava intuire nulla di buono per la Juventus. Fatto -15, sanzione della Corte d’Appello, i giudici stessi devono calcolare qual è il peso specifico: quanto vale in termini di punti la responsabilità per la Juventus l’operato di questi dirigenti minori. La Juventus paga per responsabilità di Agnelli, Paratici, Cherubini che sono stati definitivamente condannati. Parliamo di un illecito estremamente grave che ovviamente va punito, tutti parlano di uno sconto, ma nel dispositivo non vedo tutta questa certezza di uno sconto. Ho letto un po’ di previsioni un po’ inutili, il punto non è il numero di punti, ma che la penalizzazione sia afflittiva.

Dichiarazioni Marilungo? Se ne parlerà sul fronte della giustizia ordinaria, non sportiva. Non dimentichiamoci che questo è solo l’inizio. Se vince l’Europa League resta fuori dalle Coppe? La giustizia italiana, in quel caso, esce di scena. Bisognerà chiedere a Ceferin. Per quello che riguarda il futuro della Juventus dipenderà dalle intenzioni reali della proprietà. Ci sono due strade: rilanciare per costruire un nuovo ciclo o ripulire i conti, la dirigenza e preparare il terreno ad una cessione societaria. Scudetto dell’onestà?”.