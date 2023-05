Umberto Chiariello: “Rimanete nel vostro ghetto di odio, noi rispondiamo con l’amore che primeggia nel mondo”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale:

Factory della Comunicazione

“Fatemi una cortesia. Popolo napoletano ascoltami. Mi rivolgo a tutti voi che siete in festa e avete il cuore colmo di gioia: è il momento di festeggiare e che duri un mese, fino al 4 giugno, ma adesso dovete avere un atteggiamento di chiusura verso il mondo esterno. In passato, vi ho ricordato la leggenda di Castel dell’Ovo, detto così perché si narra che Virgilio raccogliesse l’uovo partorito dalla Sirena Partenope venuta a sbattere sullo scoglio partenopeo dopo aver fallito la missione di ammaliare Ulisse col suo canto da sirena insieme ad altre due sirene. Quell’uovo era la garanzia del benessere della città. Ulisse è colui che dà vita a Napoli, nella leggenda, così come col suo cavallo di Troia, dà vita a Roma. Ora vi chiedo di essere voi stessi Ulisse.

Ci sono degli avvoltoi, dei gufi, dei banditi che stanno intonando canti di rabbia, morte e infangamento di questo Napoli e li trovate dappertutto: nei giornali come Libero, in TV su Rete 4 con Zona Bianca. Oggi si vuole sporcare lo scudetto con un assioma assurdo col Reddito di Cittadinanza, ma che c’entra? Signori imbecilli che fate titoli del genere, perché tali siete, ma perché il RdC è stato fatto per Napoli ? A Napoli c’è tanta gente che lavora e c’è tanta disoccupazione come nel Sud Italia perché la questione Meridionale non esiste più.

Vi dovete vergognare solo di pensarle certe cose. Il napoletano soffre tutti i giorni dell’andamento dell’economia di questa Nazione, ma di certo questo scudetto ha portato economia, ricchezza, ha aggiunto turismo e Napoli è tra le 12 città raccomandate da visitare nel mondo, ha riempito le piazze del mondo e non basta il vostro odio a pallettoni.