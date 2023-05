Senza sosta, dopo l’ultima di campionato mini tournée per il Napoli in Estremo Oriente

Subito dopo il 4 giugno, ultima di campionato, che consacrerà ufficialmente il Napoli campione d’Italia, gli azzurri partiranno per una mini tournée in Estremo Oriente, come scrive oggi il Corriere dello Sport. A giugno il Napoli andrà in tournée in Corea del Sud: e questa, ormai, non è più una grande novità. Il fatto, però, è che la trasferta in Estremo Oriente, a casa di Kim, durerà il tempo di un giro e di una passerella dello scudetto: cinque giorni o giù di lì. Lampo, un clic: la partenza è prevista tra il 5 e il 6, subito dopo la fine del campionato e dunque dopo l’ultima partita della stagione con la Samp, in programma al Maradona il 4 giugno insieme con la premiazione della Lega per la vittoria del titolo di campione d’Italia. Domani, alla ripresa della preparazione al centro sportivo di Castel Volturno in vista della trasferta di domenica a Monza, saranno valutate le condizioni di Lozano. Il Chucky, alla fine del primo tempo della sfida con la Fiorentina al Maradona, ha rimediato un problema al ginocchio sinistro in uno scontro con Amrabat ed è stato costretto ad arrendersi: prima di definire l’entità dell’infortunio e dunque i tempi di recupero bisognerà attendere l’esito degli esami strumentali, ma le sensazioni non sono molto positive. In sintesi: c’è il rischio concreto che la stagione di Lozano possa anche essere finita. Politano, già in panchina con la Viola, è invece pronto a ricominciare.

Factory della Comunicazione