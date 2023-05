Rrahmani, era già tutto concordato, ora il rinnovo è ufficiale!

Si attendeva solo la firma, quella del presidente De Laurentiis, stavolta. E la firma è stata apposta oggi. Amir Rrahmani ha rinnovato il suo contratto con il Napoli.

Amir Rrahmani has now signed new long term deal with Napoli — it will be valid until June 2027 as expected. 🔵🇽🇰 #transfers

New contract will also include an option valid for further year. pic.twitter.com/S4Rp9tXKlA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 9, 2023