Lozano, da valutare l’infortunio e la permanenza in azzurro

Hirving Lozano è uno dei calciatori, per i quali, visto il contratto in scadenza e l’ingaggio, non era certa la permanenza in azzurro. L’infortunio che lo ha fermato e costretto ad uscire durante Napoli/Fiorentina di domenica scorsa, però, cambia le cose. G li accertamenti a cui si sottoporrà chiariranno se per lui sarà possibile superare l’infortunio senza interventi o l’ospedalizzazione sarà necessaria. In Messico fanno sapere che in caso di operazione la carriera di Lozano con il Napoli potrebbe essersi già chiusa dopo lo scudetto, visto che il club potrebbe già metterlo sul mercato in attesa di indicazioni dall’allenatore.

Factory della Comunicazione

Fonte: ilmattino.it