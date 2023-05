L’eventuale erede di Giuntoli arriverebbe dall’Empoli

Sembra finita la storia fra il Napoli e Cristiano Giuntoli, corteggiato in maniera serrata dalla Juventus, dove pare, approderà per i prossimi anni. Il club partenopeo non si farà certo trovare impreparato a questa eventualità, e come scrive oggi il Corriere dello Sport, pare che il successore arrivi dall’Empoli. Ma ormai era già tutto previsto, da settimane, e Giuntoli a De Laurentiis l’ha chiesto in epoca non sospetta di liberarlo da quell’accordo rinnovato a Salisburgo nel 2018, messo in discussione e seriamente, nel gennaio del 2021, poi tenuto in vita dalla ritrovata solidità di un rapporto rinfrescato da Anguissa e Osimhen, da Kvaratskhelia e da Kim, da questa ventata di freschezza e di talento che ha anestetizzato gli addii delle stelle. La sua scrivania è virtualmente assegnata a Pietro Accardi, ds all ’ Empoli con il quale il Napoli è stato ripetutamente in affari, che progetterà sempre e comunque insieme a Maurizio Micheli, il capo dell’area scouting e una bussola per De Laurentiis, il Napoli che verrà.

Factory della Comunicazione