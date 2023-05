Improta: “Giuntoli alla Juventus è anche un tentativo dei bianconeri di imitare il modello del Napoli”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gianni Improta, ex Napoli

“Giuntoli alla Juventus è anche un tentativo dei bianconeri di imitare il modello del Napoli. E’ chiaro che proveranno a stare sulla falsa riga di quanto fatto in azzurro, vincendo senza investire grossi-grossi capitali. La Juve ha sempre abituato la sua tifoseria ad avere grandi nomi in squadra, ma non è detto che questi poi ti facciano vincere in Italia o in Europa. La Juve si è ridimensionata, anche in virtù di tanti errori commessi lungo la strada. E staremo a vedere persino cosa diranno le ultime sentenze, è un brutto momento per loro. Pur di vincere, hanno commesso grossissimi errori.