Gazzetta – Napoli, parte l’asta per Kim: tre club di Premier all’assalto del coreano

Tra mille colori della festa di Napoli mettiamoci anche il nuovo colpo d’occhio dei capelli del sudcoreano Kim: un azzurro che guarda al cielo. Come la sua stagione da applausi. E fatalmente il difensore, arrivato in estate dopo il braccio di ferro con il Rennes, sta conquistando i titoli della stampa inglese, visto che proprio la Premier League è ingolosita da quella clausola per cui dal primo al quindici luglio potrà essere rilevato dal Napoli per una cifra che supera i cinquantina di milioni di euro e può sfiorare i sessanta (è parametrata sui fatturati di chi acquista e quelli inglesi sono i più alti).

Valore triplicato In pratica il Napoli “rischia” di triplicare il suo investimento, visto che l’ha pagato 18 milioni l’estate scorsa dal Fenerbahce. È vero che il nazionale asiatico ha già 26 anni, ma per la ricca gioielleria inglese quel prezzo fa davvero gola. Tant’è vero che il Napoli sta faticando ad avere l’assenso del centrale ex Fenerbahce per un rinnovo di contratto in corsa. Non che lui stia male all’ombra del Vesuvio, anzi. A più riprese ha fatto capire quanto gli sia cambiata in meglio la vita da quando è sbarcato al Maradona, per raccogliere un’eredità pesante come quella di Kalidou Koulibaly.

La chiave Eppure quell’ingaggio da 2 milioni di euro e poco più sottoscritto con la società di Aurelio De Laurentiis, ora come ora è basso rispetto alle lusinghe che arrivano da Londra e dintorni. Si parla ormai di uno stipendio superiore ai 6 milioni di euro, cifre irraggiungibili per la Serie A. Per la precisione sono le squadre di Manchester ad animare l’asta sull’ingaggio. L’United lo ha individuato da tempo, e il lavoro di scouting è stato fatto nei minimi particolari. Tuttavia i movimenti per la cessione del club, fatalmente limitano le manovre dei Red Devils. Piuttosto attenzione alla strategia delCity, pronto ad un rimpasto nel pacchetto arretrato per volere del tecnico catalano Pep Guardiola. Ad esempio i sussurri su un’uscita del francese naturalizzato spagnoli Aymeric Laporte, non hanno certo preso in contropiede Begiristain e i suoi uomini. Da qui i sondaggi per Kim che entra di diritto nella hit dei preferiti per lo squadrone di Guardiola.

Prospettive I tempi per la clausola coincidono con la prima metà di luglio, ma è molto probabile che la partita si giochi ben prima. E occhio al Chelsea, il club che proprio un’estate fa fece di tutto per ingaggiare Koulibaly proprio dal Napoli. Intanto il Napoli sta definendo una breve tournée proprio in Corea del Sud fra il 5 e il 10 giugno. Proprio perché grazie a Kim Min-jae e alla sua popolarità da quelle parti, uno dei partner commerciali del Napoli – Dunamu Inc. – ha finanziato questo viaggio.

Fonte: Gazzetta