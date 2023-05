Dalgliesh, ag. Doekhi: “Se ho avuto contatti col Napoli per Doekhi? Ho parlato con Giuntoli. C’è stima per il giocatore”

Seraino Dalgliesh, agente di Danilho Doekhi, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete.

Factory della Comunicazione

“Se sono contento per lo scudetto del Napoli? A Napoli hanno fatto un gran lavoro e la squadra non vinceva lo scudetto da tanti anni, è una cosa bellissima. Cosa si prova nel pensare che Doekhi possa sostituire Kim? È sempre stimolante vedersi accostati ad un club storico come il Napoli dove sono cresciuti tanti calciatori. Va detto che Danilho con l’Union Berlino ha la possibilità di giocare la Champions League. Ci sono altri club interessati a lui.

I punti di forza di Doekhi? Ha tutte le caratteristiche premianti per un difensore adatto al calcio moderno. Ha un fisico straordinario, è alto 1.90 ed ha anche qualità nell’impostazione con i pieidi. È un giocatore che ha fatto diversi gol quest’anno e ne aveva fatti in Olanda, è inarrestabile in area di rigore, sia nella propria area che in quella avversaria. Può diventare tra i migliori in Europa in quel ruolo.

Se ho avuto contatti col Napoli per Doekhi? Ho parlato con Cristiano Giuntoli. C’è stima per il giocatore, ma se dobbiamo parlare di negoziazioni o trattative, queste non sono cominciate ancora.

Pur stimando tantissimo Giuntoli, che vada via ci può stare. Le priorità nella scelta di Danilho Doekhi sono altre, tra cui il progetto. Però è importante precisare che Doekhi è concentrato sulle cose che riguardano l’Union Berlino”.