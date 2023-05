Alessandro Formisano, resp. marketing SSCN, dà lezione alla Federico II

Per tanti anni è stato il responsabile del marketing ed head of operation della SSCN, ed ora Alessandro Formisano dà lezione alla Federico II di Napoli, come scrive oggi Il Mattino. Giornata di incontri con gli studenti per Alessandro Formisano, per 18 anni responsabile marketing e head of operation del Napoli, che tra poche settimane dovrebbe terminare la sua avventura nel club azzurro. È il dirigente che è stato al fianco di De Laurentiis per più tempo, assieme all’ad Andrea Chiavelli, fin dai giorni dell’acquisto del titolo dal tribunale fallimentare. Dopo la festa per lo scudetto, Formisano partecipa all’evento organizzato dalla Federico II dal titolo “L’importanza della comunicazione nella sport Economy” che si terrà questa mattina alle 10.30, in Aula T2 del Dipartimento federiciano di Scienze Sociali, in vico Monte della Pietà. L’iniziativa, nell’ambito delle attività del corso di laurea in Culture digitale e della Comunicazione, nasce in occasione della pubblicazione del libro “Sport e comunicazione nell’era digitale” a cura di Luca Bifulco, Alessandro Formisano, Giancarlo Panico, Mario Tirino (ed. Franco Angeli, 2023). Dopo i saluti di Dora Gambardella, Direttrice Dipartimento di Scienze Sociali, interverrà proprio lo storico dirigente del Napoli, Formisano. Tra i partecipanti Luca Bifulco, Francesco Pirone, Dipartimento di Scienze Sociali e Guido Trombetti, Professore Emerito dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. L’evento di questa mattina è finalizzato ad attivare processi di interazione diretta con la società civile e il tessuto imprenditoriale, con l’obiettivo di promuovere la crescita economica e sociale del territorio, affinché la conoscenza diventi strumentale per l’ottenimento di benefici di natura economica, sociale e culturale.

