Visnadi, giorn.: “Mi auguro che Spalletti rimanga, ma se dovesse andare via, punterei su un giovane”

Gianni Visnadi, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete.

“Non davo credito alle voci che che già a dicembre venivano fuori sul futuro di Giuntoli lontano da Napoli, ma le sue parole fanno riflettere e tutte le mie certezze stanno venendo meno. Non capisco se ognuno sta facendo il proprio gioco oppure remano tutti dalla stessa parte. Il Napoli può aprire un ciclo, soprattutto se rinforzato a giugno, ma adesso pare che i piani futuri si stiano complicando. Giuntoli sta lavorando per il Napoli, se dovesse cambiare squadra sarebbe una perdita grave, quasi simile alla perdita di alcuni giocatori. Osimhen ad esempio, ma anche Kim con la clausola può interessare.

Il Napoli deve imparare dal Milan che l’hanno scorso ha vinto meritatamente perché è stata la squadra più forte. Poi non è stata rinforzata e guardate adesso dov’è. Ecco, non vorrei che il Napoli commetta lo stesso errore. Un giocatore come Osimhen capace di vincere le partite da solo, non credo sia facile da sostituire e se una volta al Napoli è andata bene, non è detto che gli vada sempre bene. Fossi nel Napoli non toccherei nulla di questo organico, ma anzi proverei a rinforzarlo e la squadra non si rinforza se va via il direttore sportivo oppure l’allenatore.

Il campionato ha detto chi è stata la squadra più forte, in Champion invece non vince sempre la squadra più forte. Il Napoli nella serata di Francoforte avrebbe battuto anche il City, ha avuto la sfortuna di giocare contro il Milan non nel suo momento migliore ed ha avuto di fronte invece i rossoneri che che erano nel loro momento migliore e già contro l’Inter non saranno nel loro momento migliore perché non ci sarà Leao.

Mi auguro che Spalletti rimanga , ma se dovesse andare via, punterei su un giovane”.