Ursino: “Ho sentito Giuntoli, gli ho fatto l’in bocca al lupo per tutto quello che deciderà di fare”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Beppe Ursino, direttore sportivo:

Factory della Comunicazione

“Per un direttore sportivo è la massima soddisfazione vedere i propri colpi diventare idoli di una piazza che vince. Giuntoli lo conosco da sempre, è uno bravissimo nell’anticipare i giocatori e farli crescere. E’ un direttore completo, come lui ce ne sono pochissimi in giro per l’Europa. Mi sento spesso con Cristiano, ha fatto un capolavoro. Gliel’ho detto e gli ho augurato in bocca al lupo per tutto quello che deciderà di fare nel suo futuro. La Juventus e Giuntoli? E’ una bella domanda, se sia giusto o meno andar via dopo 8 anni insieme e uno Scudetto raggiunto. Ho seguito la festa del Napoli e mi faceva piacere vedere la faccia di Cristiano quando lo hanno chiamato in campo.

Ho visto il volto di un uomo contento, ma conoscendolo anche sul chi va là per quanto riguarda il futuro… Gli stimoli per una permanenza però si possono ancora trovare, parlando col presidente e impostando nuovi obiettivi. Poi se arrivano richieste da squadre importantissime, è giusto che uno ci pensi. Pietro Accardi? Pietro lo conosco bene, siamo molto amici. E’ un altro di quei direttori che gestiscono tutto dal lato tecnico. E’ molto preparato, sarebbe una buonissima idea per sostituire un eventuale addio di Cristiano. Conoscendo De Laurentiis, sarà difficile che sbaglierà la scelta del nuovo DS: prenderanno un giovane preparato, tra questi c’è sicuramente Pietro”.