Polverosi, giorn.: “Ieri quando Spalletti ha messo in campo i titolari, si è visto un altro Napoli”

Alberto Polverosi, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete.

“Il calo del Napoli è normale, tra l’altro, ieri mi è sembrata una squadra tranquilla. La Fiorentina ieri ha giocato una gara vera, il Napoli ha giocato per festeggiare. Queste ultime gare il Napoli le deve giocare, ma non giocherà con la rabbia e l’agonismo messo in campo ad inizio stagione, non sarebbe possibile. Però, ieri quando Spalletti ha messo in campo i titolari, si è visto un altro Napoli. Credo che Demme debba cercare spazio altrove perché è anche un buon giocatore, ma quando è entrato Lobotka, è tornato il Napoli, pur non facendo cose trascendentali. Lobotka è il giocatore che fa muovere tutta la squadra. L’unico che condiziona in meglio il gioco del Napoli è proprio Lobotka perché poi se tolgo Kvaratskhelia, resta Osimhen, se tolgo Osimhen mi resta Simeone, se tolgo Kim mi resta Juan Jesus per cui le riserve pure se ti fanno perdere qualcosa non ti fanno perdere lo scudetto ed è per questo che dico che lo scudetto di tutti. Spalletti è da 20 anni uno dei migliori allenatori sul campo, quest’anno ha sublimato tutto, ma quel che mi ha colpito di lui è stata la rapidità di inserimento dei nuovi. Kvara prima era solo un giocatore forte, che fosse un fuoriclasse lo abbiamo scoperto quest’anno. Lo stesso Lobotka prima di Spalletti molti pensavano fosse un giocatore vecchio, e poi Kim era forte e qualcosa di lui si sapeva, ma nessuno pensava potesse sostituire Koulibaly. Spalletti ha creato una chimica e non so come abbia fatto. E’ difficile spiegare come in un mese sia riuscito a creare una squadra vincente. Juan Jesus ha giocato poco perché il Napoli quest’anno non ha avuto infortunati per grandissimo tempo, a tutte le volte in cui è stato chiamato in causa, ha fatto molto bene.

Il lavoro di Giuntoli a Napoli è finito, ha fatto un capolavoro e credo possa andare via, a patto che la guida tecnica resti la stessa. Se poi il Napoli decide di cambiare tutto a fine stagione, deve restare Giuntoli perché altrimenti chi li prende i nuovi Kvaratskhelia e Kim”.