L. Ferrara, giornalista: “Dispiace sentir parlare di delusione, è uscita contro una delle poche…”

A Radio Napoli Centrale, è intervenuto Liberato Ferrara, giornalista: “Il libro “Il Napoli è tornato campione” si trova in tutte le edicole di Napoli e provincia oppure su Amazon, per chi non ha la fortuna di vivere qui. Abbiamo cominciato a scriverlo a novembre, ad una mano perché l’altra mano era impegnata negli scongiuri. Alla fine, abbiamo corso. È un racconto di quest’anno del Napoli, partita per partita. Ho nominato molto Meret perché ha giocato in condizioni mentali pesanti per le prime partite. A me Gollini fa impazzire, il preparatore dei portieri della Nazionale mi disse che Gollini e Meret erano tecnicamente superiori a Donnarumma. Meret è straordinario, mi ricorda Zoff, ha una freddezza assurda ed è il secondo trofeo che vince col Napoli: la Coppa Italia ce la diede lui. Oltre ad essere tecnicamente forte, ha una personalità straordinaria. Il suo problema era Ospina, Meret non ha avuto tempo di fare esperienza, adesso è tra i più forti. Mi dispiace sentir parlare di delusione in Champions League, ha fatto la sua parte ed è uscita contro una delle poche squadre che l’ha messa in difficoltà anche in campionato”.

