In Curva B uno scudetto “a testa in giù”, ecco perchè

Grandissima festa al Maradona ieri, ed in tutta Napoli, e per tutti i tifosi del Napoli nel mondo. Gli azzurri hanno festeggiato in casa la vittoria dello scudetto. In Curva B è comparso uno striscione con uno scudetto messo sottosopra, con le scritte «Bottino di guerra» e «Campioni in Italia». È la coreografia, di sapore polemico, messa in atto dai tifosi del Napoli della curva B del Maradona.

