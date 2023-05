Dott. Ruggiero: “Osimhen è una bandiera del Napoli, ma nel calcio tutto può succedere”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto il dottor Roberto Ruggiero, il medico che ha realizzato la mascherina di Victor Osimhen: “La mascherina di ieri di Osimhen era stata fatto ad hoc per festeggiare lo Scudetto, l’ avevamo realizzata e consegnata prima della gara con la Salernitana. Purtroppo il pareggio ci ha fatto penare qualche giorno in più, ma per fortuna è stata indossata ora con la Fiorentina e per la grande festa. Ci sentiamo dentro ogni gol di Victor, la nostra mascherina gli ha dato i superpoteri (ride ndr)! Osimhen ormai è una bandiera del Napoli, poi nel calcio mai dire mai. Tutto però sembra nella direzione giusta affinché possa restare ancora con noi. Tra Victor e la città si è creato ormai un legame speciale. Mascherina tricolore per il 4 giugno? Quel giorno ci sarò e farò presente al calciatore e alla società di realizzare una mascherina interamente tricolore. E se la vorranno, la realizzeremo subito. Mi avete dato una gran bella idea (ride ndr). Un messaggio di ringraziamento a noi da Victor? Con Osimhen abbiamo contatto quotidiano. Siamo a sua totale disposizione per le mascherine e per eventuali riparazioni. Non c’è bisogno che ci esponga la sua riconoscenza sui giornali o sui social. E’ un ragazzo straordinario, educato e gioioso. In questo Napoli c’è grande sintonia e grande amicizia, ma come c’è sempre stato nello spogliatoio azzurro. Quest’anno c’è stato un mix in più, con degli incastri inspiegabili. Quest’anno tutto è andato nel verso giusto e ci godiamo la festa“.

