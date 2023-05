Barbano: “Anche Maradona approverebbe la 10 a Kvaratskhelia. Sul futuro di Spalletti…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport:

Il futuro di Spalletti e Giuntoli? Ciascuno sta facendo le sue valutazioni, dopo aver dato qualcosa di importante. E chi ha mercato è giusto che faccia il proprio gioco per valorizzare ulteriormente quanto fatto. Staremo a vedere chi e come potrà accontentare De Laurentiis.

Spalletti ha dimostrato doti uniche, lo si è visto con Lobotka e ora merita una riconferma totale. Napoli ed il Napoli ne hanno bisogno per aprire un ciclo. Non è detto che Osimhen e Kvara rendano così con un altro allenatore. Mi terrei anche Giuntoli che con il georgiano ha messo a segno un colpo mondiale. Kvara è uno dei migliori giocatori al mondo, io gli darei la numero 10 del Napoli. A 22 anni guadagna 1.2 milioni in azzurro ed è difficile che qualcuno in Europa non vada ad offrirgli di più.