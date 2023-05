SERIE A – Torino 1-1 Monza: un punto a testa

Partita molto fisica tra Torino e Monza che si accende a tratti: poche occasioni e per lo più con tiri incrociati come quello di Ciurria e Miranchuk, ma anche il destro di Vojvoda. Nel mezzo il gol annullato a Miranchuk per un controllo di braccio di Sanabria a inizio azione. Torino molto più in palla del Monza, provando a trovare la via del gol con maggiore intensità. A inizio secondo tempo il Torino prende subito la partita in mano e trova il vantaggio con il gran destro incrociato di Sanabria. Il Monza non riesce a trovare le solite linee di passaggio e il più pericoloso è Carlos Augusto che trova pronto Milinkovic-Savic, mentre il Toro va vicino al raddoppio con Miranchuk. Il Torino non chiude la partita e il Monza alza il baricentro mettendo più fisicità in attacco con Petagna, che protegge bene la palla in area e serve sul destro Caprari, che tira un fulmine imprendibile per Milinkovic-Savic.

Factory della Comunicazione

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro (82′ Bayeye), Ricci, Ilic (75′ Linetty), Vojvoda; Miranchuk (75′ Karamoh), Vlasic (75′ Seck); Sanabria (82′ Adopo).

Allenatore: Ivan Juric

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Mari (8′ Marlon), Caldirola (78′ Sensi); Birindelli (57′ Petagna), Pessina, Machin (46′ Rovella), Carlos Augusto; Ciurria, Valoti (57′ Caprari); Mota. Allenatore: Raffaele Palladino

Arbitro: Luca Zufferli

Note: Ammoniti: Carlos Augusto (M), Karamoh, Ricci Recupero: 5′ (pt), 4′ (st).