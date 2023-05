Incontro ADL-Di Lorenzo, in arrivo il premio per la vittoria dello scudetto

Come aveva promesso Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è in arrivo per i calciatori azzurri, un premio bonus per la vittoria dello scudetto. Il patron del club partenopeo, ha incontrato capitan Di Lorenzo ieri all’Hotel Britannique, per la comunicazione ufficiale, come scrive oggi Il Mattino. Il premio per la stagione da sogno, promesso dal presidente a fine marzo, è in arrivo. De Laurentiis lo aveva anticipato lo scorso mese che, una volta conquistato lo scudetto in maniera aritmetica, sarebbe anche arrivato “un regalo” alla squadra per questo cammino strepitoso in campionato e in Champions. Nulla da concertare in anticipo, né da essere oggetto di trattativa. Non ce n’era bisogno, come d’altronde non ce ne è mai stato bisogno. Ha sempre fatto così. E ieri pomeriggio il presidente del Napoli ha convocato, subito dopo l’allenamento di ieri mattina, capitan Di Lorenzo nella sua sala riunione all’hotel Britannique per comunicargli ufficialmente la sua intenzione di distribuire un bonus di fine stagione a tutta la rosa per aver riportato a Napoli il tricolore dopo 33 anni. Senza sottovalutare anche l’impresa dei quarti di finale di Champions.

