Il Napoli blinda Osimhen ma l ’Europa non s’arrende

Victor Osimhen è l’uomo che ha determinato la stagione da scudetto del Napoli e sarà anche l’uomo che determinerà Il mercato estivo dei campioni d’Italia. Che sia il centravanti del momento è chiaro, anzi chiarissimo, e non è un caso che le grandi d’Europa siano nascoste nell’ombra in attesa del momento giusto per compilare la proposta indecente – perché tale dovrebbe essere – utile a catturare almeno l’attenzione di De Laurentiis. Il presidente, nel frattempo, continua a spiegare la propria posizione in merito: non si cede, non è in vendita, si riparte da Victor e da Kvara. «Venderlo? No, giammai», ha detto un paio di giorni fa ai micforoni di Cinque Minuti. Bene: ma Chelsea, United, Bayern, Necastle e Psg non s’arrendono. O meglio, dicevamo: restano in attesa. La valutazione? Notevole, notevolissima, in continua ascesa: un giorno 120 milioni, un altro 150, poi 180. Le sue quotazioni crescono di pari passo con i suoi gol, a quota 27 in questa stagione. Con Kim molto vicino al Manchester United, pronto a liberarlo attraverso la clausola rescissoria e 60 milioni cash, il Napoli punta a blindare i suoi gemelli d’oro: Kvaratskhelia, tra l’altro, firmerà a giugno per un altro anno e un altro stipendio (arriverà a 2,5 milioni a stagione più i bonus). Sono i giorni della festa scudetto, sì, ma da queste parti il presente è già il futuro. Fonte: CdS

