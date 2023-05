DAZN, nuova proposta per gli abbonati: sconto e prezzo bloccato

Sarà ancora DAZN per il 2023/24 che trasmetterà tutte le partite della Serie A (sette in esclusiva e tre in co-esclusiva con Sky). La piattaforma di sport in streaming sta provando a puntare forte sugli abbonati attuali, con una nuova proposta che, in questi giorni, gli utenti stanno ricevendo. Prezzo ridotto per i mesi estivi e prezzo bloccato per tutta la nuova stagione. A riportarla calcioefinanza.it:

L’offerta propone: «Blocca il tuo prezzo per tutta la prossima stagione! Abbiamo deciso di dedicarti un’offerta annuale esclusiva: i prossimi 3 mesi per te sono al 50% di sconto, poi mantieni il tuo prezzo attuale fino a maggio 2024!». E dunque:

Maggio, giugno e luglio a soli 14,99 euro al mese

al mese Da agosto fino a maggio 2024, paghi 29,99 euro al mese

In questo modo DAZN potrebbe assicurarsi che gli abbonati mantengano la loro sottoscrizione anche nei mesi estivi (ricchi di contenuti, ma con meno eventi calcistici live) e gli utenti, dal canto loro, non rischierebbero sorprese sul prezzo mantenendolo bloccato per tutta la stagione.