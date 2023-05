Damiani, ex calc.: “L’artefice dello scudetto? Aurelio de Laurentiis”

L’ex calciatore, Oscar Damiani, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live.

“L’artefice dello scudetto? Aurelio de Laurentiis, con cui peraltro non ho nemmeno rapporti, ma sono dell’avviso che una grande società abbia nel vertice il suo punto di riferimento, poi ovviamente c’è stato il grande lavoro di Giuntoli, Spalletti, di tutto lo staff, chi ha lavorato ha costituito una parte importante. Senza retorica dico che anche il pubblico di Napoli è stato determinante, ma andando alla sostanza, possiamo dire che è una vittoria di De Laurentiis. In quest’ottica, comunque, voglio pensare a Tommaso Starace, il mitico magazziniere tuttofare del Napoli, è una persona che ho nel cuore, le piccole cose sono importanti per rendere un gruppo solido e vincente. Differenze tra questo scudetto ed i primi due? Pochissimi, ritengo anzi abbianolo stesso valore. Da bresciano, peraltro, conosco molto bene Ottavio Bianchi, lo ritrovo in Spalletti in tante cose.