Napoli, i rinnovi: le questioni Zielinski e Meret

Questione rinnovi. Per Amir Rrahmani (scadenza 2025), intesa raggiunta, in corso altre due trattative: Zielinski e Meret. La Gazzetta dello Sport scrive: “ Piotr Zielinski. La sua partita è sostanzialmente economica, visto che il club vuole rimanere sotto il tetto dei 3,5 milioni di euro, mentre lui aspirerebbe ad un ritocco oltre questa soglia. Così il dialogo procede a strappi: e un po’ tutti sono con il fiato sospeso, considerato che il tecnico di Certaldo a lui non intende rinunciare. C’è poi la questione del portiere. Ora come ora Meret è vincolato con un contratto sino al 2024 con un’opzione per un altro anno. Ma in questo caso l’aspetto economico è secondario. A breve il Napoli deve fare una scelta tecnica: se puntare definitivamente sull’attuale numero uno o guardarsi intorno. In questa fase appare prevalente l’idea di dargli ulteriore fiducia. Ecco perché a breve si prevede che i dirigenti azzurri si mettano al tavolo con il suo agente Federico Pastorello. La tempistica è importante perché il giocatore (per primo) vuole conoscere in fretta il suo futuro.”

