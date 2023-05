Kvara, Osimhen e Kim: il Napoli vuole accontentare Spalletti

Luciano Spalletti ha detto in conferenza quanto, riconfermarsi, spesso sia più difficile che vincere. Ed è giusto. Sembra che il tecnico di Certaldo, per la sua permanenza in azzurro abbia chiesto quella di 3 big, facilmente identificabili in Kvara, Osimhen e Kim. Secondo il quotidiano Repubblica, nessun problema per Kvaratskhelia. Il georgiano sarà confermato con adeguamento dell’ingaggio. Per Osimhen invece si pensa ad un accordo alla Cavani: “Il 9 rinnoverebbe e vestirebbe l’azzurro almeno per un’altra stagione per poi cedere alle lusinghe della Premier League. Il Napoli è al lavoro anche per convincere Kim che ha una clausola rescissoria variabile (parte dai 50 milioni di euro, in base al fatturato del club interessato) esercitabile dall’1 al 15 luglio. L’obiettivo è quello di poter trattenere il forte difensore almeno per un altro anno”. Su di lui pare ci sia fortissimo lo United.

