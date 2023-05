In uscita – I CAMPIONI DEL GRANDE NAPOLI, di Giampaolo Materazzo e Dario Sarnataro

Collana: Grandi Manuali Newton

Pagine: 384

Prezzo: € 9,90

E-book: € 5,99

In libreria: 11 maggio 2023

Maradona, Careca, Jeppson, Pesaola, Lavezzi, Cavani, Hamšík, Insigne, Osimhen, Kvaratskhelia, Mertens…e tutti i campioni d’Italia. Dopo la vittoria dello scudetto, esce in libreria l’11 maggio I campioni del grande Napoli, una cavalcata attraverso quasi un secolo di pallone nella città in riva al Golfo. Storia e gesta dei campioni azzurri entrati nella leggenda fino alla conquista del terzo scudetto. Un libro scritto dai giornalisti sportivi Giampaolo Materazzo e Dario Sarnataro.

«Da sempre Newton Compton è in prima linea nella pubblicazione di storie sportive. Vogliamo raccontare aneddoti e storie di tutte le squadre di calcio ed esaltarne i successi. Per questo abbiamo voluto subito pubblicare, con la vittoria dello scudetto, il libro di Materazzo e Sarnataro sui campioni del Napoli», ha dichiarato l’editore Raffaello Avanzini.

«Siamo tornati, nove anni dopo. La storia ci ha imposto di tornare per raccontare la gloria sportiva che è tornata, per trasferire emozioni e gesta, colpi di genio e storie che resteranno nel cuore di tutti i tifosi del Napoli. E, senza presunzione, nella testa di tutti gli amanti del calcio. Siamo tornati per raccontare il terzo scudetto!», così scrivono gli autori nell’introduzione al volume.

Fuoriclasse, fenomeni, capitani coraggiosi o di lungo corso, leader in campo e riferimento per compagni e tifosi: ecco il libro dei ricordi che raccoglie i cento anni di storia del Napoli. Eccoli i Grandi Azzurri, consacrati da Materazzo e Sarnataro, nelle loro pagine avvincenti. Qui vengono raccolte le gesta e i sentimenti dei campioni, i retroscena relativi al loro arrivo in azzurro, gli aneddoti inediti, le frasi celebri, i migliori gol e le partite indimenticabili. Campioni che sono tali per la loro superiorità nel rettangolo verde, l’incredibile dedizione alla causa partenopea, o anche solo la scintilla di amore eterno scoccata in un attimo con il popolo azzurro: da Higuaín a Osimhen, Maradona e Cavani, tanto per citarne alcuni. E insieme a loro, una retrospettiva di altri “indimenticabili” del Napoli, scelti tra i dirigenti, presidenti e allenatori che hanno reso preziosa e unica la storia della squadra.

Giampaolo Materazzo è nato a Napoli nel 1972. Ha scritto per la Newton Compton 101 gol che hanno fatto grande il Napoli. Con Dario Sarnataro ha firmato 1001 storie e curiosità sul grande Napoli che dovresti conoscere, Il romanzo del grande Napoli, Il Napoli dalla A alla Z, Forse non tutti sanno che il grande Napoli…, Le 101 partite che hanno fatto grande il Napoli, La storia del grande Napoli in 501 domande e risposte e I campioni del grande Napoli.

Dario Sarnataro è nato a Napoli nel 1975. Voce dei programmi sportivi di Radio Marte, collabora con «Il Mattino» e segue professionalmente le vicende del Napoli Calcio dal 1996. Insieme a Giampaolo Materazzo ha firmato 1001 storie e curiosità sul grande Napoli che dovresti conoscere, Il romanzo del grande Napoli, Il Napoli dalla A alla Z, Forse non tutti sanno che il grande Napoli…, Le 101 partite che hanno fatto grande il Napoli, La storia del grande Napoli in 501 domande e risposte e I campioni del grande Napoli.