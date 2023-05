Da Instagram a Twitter, la festa scudetto del Napoli spopola nel mondo del web

La «valanga» azzurra sulla rete tre milioni per la clip di Osimhen

A leggere e incolonnare i dati degli ultimi giorni, potremmo dire che la valanga azzurra è tornata, questa volta però il predominio non è sulle piste da sci o solo sui campi da calcio, quanto invece nell’info-sfera digitale. Il conio originario fu del giornalista Massimo Di Marco che per celebrare i successi della squadra italiana agli inizi degli anni ’70 del secolo scorso, pensò bene di chiamare quel fantastico quintetto, composto da Piero Gros, Gustav Thoeni, Erwin Stricker, Helmuth Schmalzl e Tino Pietrogiovanna, la «valanga azzurra».

A distanza di tempo quella stessa etichetta può essere presa a prestito per descrivere la capacità e la forza di coinvolgimento di sei dei termini che meglio di tanti altri possono raccontare la misura strabordante dell’entusiasmo online in questa ultima settimana.

Le chiavi di ricerca scelte per il censimento sono: Napoli, scudetto, festa, azzurri, campione, Spalletti e, ovviamente, non serve neanche spiegarne le motivazioni che hanno spinto alla selezione. In totale, solo queste sei hanno incassato dal 28 aprile al 5 maggio una mole di oltre 100 milioni di interazioni, che sale di altri 7 milioni se la ricerca del parlato ingloba anche quelli fatti in inglese.

Un’enormità. In questo totale straordinario di interazioni sul podio delle prime tre posizioni salgono il toponimo Napoli con una percentuale di poco inferiore al 45%, seguito da “festa” che si prende il 25% del coinvolgimento e, infine, “scudetto” con una quota del 17%. Se sommiamo le menzioni ottenute dalla sei chiavi di ricerca, ovvero il numero di volte che in totale sono state utilizzate sulle piattaforme social e in rete, abbiamo una nuova vetta da scalare: poco meno di 300 mila citazioni, dove ancora una volta la parte preponderante è appannaggio di “Napoli”, con circa 139 mila menzioni finali, e a fargli da ancelle ci sono “scudetto” con più di 64 mila menzioni in questi ultimi sette giorni, e “festa” che ne porta a casa altre 56 mila.

È facile a questo punto anche immaginare come tutte le parole della ricerca legata alle discussioni online della vittoria del terzo scudetto abbiano fatto registrare un sentiment positivo. Tutte e sei hanno superato il 50% di mood positivo, in particolare però “Spalletti”, “campione” e “azzurri” hanno infranto il muro del 60% di sentiment a favore.

Altro dato interessante riguarda le piattaforme social e i post pubblicati nelle ultime 24 ore in Italia: i primi dieci contenuti postati da tutti gli account Instagram e pagine Facebook sono sempre e solo dell’account ufficiale @SCC Napoli su Instagram. Il totale a fine giornata di ieri dei primi dieci post sfiorava la bellezza di 4 milioni di interazioni, tra like e commenti.

Infine, il grand tour digitale nella partecipazione emotiva della rete alla vittoria del Napoli non poteva escludere le performance dei canali ufficiali della società partenopea.

Il podio spetta all’account TikTok dove tra i diversi video pubblicati c’è quello di Victor Osimhen: in poche ore la clip di soli 5 secondi ha ottenuto oltre 3 milioni di visualizzazioni. Mentre, il post con l’immagine iconica della squadra postata su tutti gli account del Napoli , al termine della partita con l’Udinese, ha incassato oltre 700 mila su Instagram e altre 234 mila su Twitter.

