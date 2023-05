Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan e della nazionale italiana, ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, all’indomani della matematica vittoria dello scudetto da parte del Napoli.

C’è qualcosa di speciale in questo scudetto del Napoli, il terzo dopo i due dell’era Maradona. Arrigo Sacchi non ha dubbi nell’etichettare questo «qualcosa di speciale» con la parola «collettivo» e spiega il perché: «Prima il Napoli ha vinto aggrappandosi a un singolo, a un individuo che era anche il più forte del mondo: Maradona, di quella squadra, era il faro. Se non c’era lui, non c’era luce. Adesso, invece, si è affidato al gioco, al gruppo, alla somma dei fattori. Per me si tratta di un notevole salto di qualità, di un’evoluzione».

Doppia dose di applausi per Spalletti, quindi?

«Sì. È stato un maestro. Ha scelto un gioco, ha dato uno stile e ha saputo convincere i ragazzi a seguirlo. Per un allenatore è il massimo che si possa ottenere».

Prima dell’inizio del campionato, chi l’avrebbe detto?

«Pochissimi, quasi nessuno. Il Napoli aveva ceduto pezzi importanti: Mertens, Koulibaly, Insigne. La maggior parte della critica e forse anche dei tifosi pensava che sarebbe stato un anno di transizione. Invece hanno compiuto un’impresa andata al di là delle previsioni. I dirigenti sono stati bravissimi: hanno preso giocatori poco più che sconosciuti, li hanno fatti crescere e li hanno inseriti in un contesto che Spalletti, nel frattempo, aveva saputo preparare con maestria. Così tutti i tasselli erano al loro posto. Inoltre, particolare che mi piace sottolineare, hanno speso molto meno di alcune rivali come l’Inter, la Juventus o la Roma. Non è un dettaglio, ma una virtù che va evidenziata».

Il pregio di Spalletti?

«Aver sempre creduto nelle proprie idee e non aver mai cercato un compromesso tra la strategia e la tattica. Il Napoli, salvo rarissime eccezioni, ha giocato bene, ha dato spettacolo, e ha vinto. E così ha dimostrato una lezione che vado ripetendo, inascoltato, da un po’ di tempo: se fai il tuo gioco senza aspettare l’avversario, e se lo fai bene, hai più possibilità di ottenere il successo».

Estetica e risultati stanno insieme.

«Sì, perché il bel gioco non è soltanto una concessione all’estetica, ma lo strumento per arrivare a raggiungere il risultato. Spalletti e i suoi ragazzi sono andati in giro per l’Italia a stupire e a divertire il pubblico. Segnavano e continuavano ad attaccare, mica si chiudevano a difendere il risultato come fanno molte squadre ancora oggi. Il loro gioco ha prodotto felicità: nella gente che lo ha ammirato, e negli stessi giocatori che ne sono stati interpreti, perché quando giochi bene ti diverti e non vorresti smettere più».

La chiave del successo?

«Tre cose che, unite, quasi sempre contribuiscono a ottenere grandi risultati: il gioco, appunto; lo spirito di squadra; le motivazioni che l’allenatore è riuscito a trasmettere ai suoi ragazzi. In più, il pressing costante in zona avanzata: il Napoli aggrediva gli avversari nella loro metà campo e non li faceva respirare. Questo è un segno di forza e di coraggio. E, cosa tutt’altro che secondaria, lo ha fatto in A e in Champions».

Si può dire che il Napoli sia finalmente una squadra europea?

«Sì. Ha un gioco all’avanguardia che è frutto delle conoscenze dell’allenatore e dei giocatori. Quando hai un bagaglio di idee in testa, non ti senti mai solo in campo perché sai sempre come uscire da una situazione complicata. Spalletti ha gestito con molta intelligenza tutto il gruppo. Il club è stato determinante, non esiste una grande squadra senza un

grande club che indica la strada verso il successo».

Dopo quello del Milan, un altro scudetto inatteso: che cosa significa?