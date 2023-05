I. Zazzaroni, direttore CdS: “Penso che resterà a Napoli. Ha ragione che la Champions rode”

A Radio Napoli Centrale, è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore Corriere dello Sport: “Inchiniamoci tutti. Non so voi, ma oggi è una giornata pazzesca. Ho visto immagini da pelle d’oca e mi auguro che duri per molto tempo perché è un trionfo autentico. Dichiarazioni di Spalletti? Sulle ali dell’entusiasmo, De Laurentiis ne dice tante, dimentica qualche passaggio formale. È vero che ha fatto la PEC, ma forse Luciano desiderava qualcos’altro. Non mi sembra il momento di focalizzarsi. Penso proprio che rimarrà, non vedo perché dovrebbe andare via. In estate, in pochi pensavano che quest’anno pensavano ci fosse una festa scudetto. Vendite del quotidiano? Dati inequiparabili, in Campania stiamo vendendo tantissimo. L’ultima settimana è stato un delirio, ma contenuto, quest’attesa ha prolungato il godimento come ha detto Spalletti. La Champions rode? Ha ragione. Non ha potuto giocare al meglio a Milano visto l’arbitraggio. In Italia solo allenatori toscani? Fatichi a vincere se non sei toscano (ride, ndr)”.

Factory della Comunicazione

Premi qui per altre notizie

Fonte: Radio Napoli Centrale