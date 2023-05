E Certaldo omaggia e festeggia il condottiero Spalletti

Napoli, da adesso in poi, lo omaggerà nei decenni a venire, mister Spalletti. Il suo tutto per lei non sarà dimenticato, così come il suo essere al comando dell’ impresa. Ma anche nell’ altra sua casa si celebra il tecnico alla guida degli azzurri. Su ilmattino.it si legge: “C’è anche Certaldo, in provincia di Firenze, paese natale di Luciano Spalletti, che festeggia e si congratula con il tecnico per lo scudetto vinto dal Napoli. «Siamo davvero felici per questo risultato e non vediamo l’ora di poterlo festeggiare di persona con Luciano, che è profondamente legato alla sua comunità e non perde mai occasione per nominarla e ricordarla – afferma il sindaco Giacomo Cucini – C’è grande voglia di accoglierlo e di restituirgli l’affetto che per primo dimostra di avere verso il nostro territorio. Siamo certi che questa vittoria rappresenterà un momento storico per il calcio italiano e che continuerà a essere ricordata per molti anni a venire”.

