CdS – Spalletti ci aveva creduto, «Se vieni a Napoli non puoi che farlo per vincere. Questa era l’unica mia via d’uscita»

Il Napoli è campione d’Italia, dopo il pareggio di ieri sera a Udine, che ha decretato la definitiva vittoria matematica degli azzurri. L’artefice del grande sogno non può essere che Spalletti, insieme alla squadra ed alla società partenopea, e proprio lui, Luciano, che in Italia non aveva vinto, ora ci è riuscito, ma come scrive oggi il Corriere dello Sport, lui ci aveva creduto. Chissà come aveva immaginato questa sera tutta per sé, se mai l’aveva sistemata tra i propri pensieri, se ne aveva il tempo, se gli era scappata via la speranza: però ci aveva creduto, certo che sì, e non volendo dare sfogo alla fantasia per quelle umane contromisure che a volte gli uomini sfruttano per non ritrovarsi travolti dal destino infame, Luciano Spalletti aveva tenuto nascosto tra i filari di viti quella folle idea. «Se vieni a Napoli non puoi che farlo per vincere. Questa era l’unica mia via d’uscita». In questa visione onirica, un trattato sulla felicità infinita, Luciano Spalletti ha sistemato la propria natura, quell’estro genialoide che ora luccica e si riflette nelle lacrime che solcano le guance di Napoli, arrivata sino a Udine oppure no, travolta dalla follia che ha generato per i vicoli che lo hanno conquistato e su quel Lungomare che lo ha incantato.

