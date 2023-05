Bellucci: “Ho guardato in piedi i minuti di recupero, non passavano mai”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Claudio Bellucci

“Il Napoli mi è rimasto nel cuore. I minuti di recupero sembrava non passassero mai, li abbiamo visti in piedi io e mia moglie. Questa squadra è costruita nel tempo con un allenatore che fa sempre l’interesse delle società dove allena e dei calciatori, infatti ha vinto lo scudetto. Il Napoli vinto matematicamente il campionato 5 giornate d’anticipo, ma ha meritato sempre. Un po’ di calo a livello mentale mi sembra anche normale. I giocatori hanno dimostrato di avere gli attributi e la voglia di vincere insieme alla società alla quale vanno fatti i complimenti. Più vinci e più le altre squadre ti aspettano al varco. L’allenatore del Napoli resta la garanzia perché non guarda in faccia a nessuno. Quando ero a Napoli abbiamo vissuto la fine dell’era Ferlaino che è stato un grande presidente. Poi ci sono stati Corbelli e Naldi. Infine è subentrato De Laurentiis e nessuno pensava in quei momenti che il Napoli potesse tornare ad alti livelli come successo con Diego Maradona. Ogni quartiere farà una festa ogni giorno e i tifosi lo meritano per quanto hanno sofferto. Ci vogliono campioni come Osimhen e Maradona per vincere. Diego aveva voglia di far vedere di essere il giocatore più forte del mondo e vincere qualcosa di importante, poi farlo a Napoli è diverso perché si amplifica tutto. Osimhen ieri è stato il primo a dare una scossa alla squadra dopo gol subìto. Fa la differenza da trascinatore. Ieri discuteva con i difensori dell’Udinese perché non voleva perdere tempo, sapeva che poteva essere decisiva. Infatti non è un caso che abbia segnato lui. La Sampdoria? Ho giocato in tutto quasi 11 anni nella Sampdoria e conosco l’ambiente. Trattata così un pezzo di storia del calcio, mi dispiace. Non vedo sole all’orizzonte. Le notizie non sono per niente buone per il futuro della Sampdoria. Ci vorrebbe un De Laurentiis. Non è che 2/3 anni fa la Sampdoria se la passasse male, perché faceva dei campionati tranquilli. Sono felicissimo per il Napoli, finalmente si è rotta un’egemonia che aveva anche stancato”.