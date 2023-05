Avv. Fimmanò (Salernitana): “Questa vittoria dello Scudetto è stata talmente straordinaria, che in realtà è arrivata già da 4 mesi”

L’avvocato Francesco Fimmanò, legale della Salernitana, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Crc, alla trasmissione Si Gonfia La Rete. “I complimenti della Salernitana al Napoli sono stati doverosi, ci mancherebbe. Questa vittoria dello Scudetto è stata talmente straordinaria, che in realtà è arrivata già da 4 mesi. Non possiamo nascondere che, da tifoso del Napoli, siamo tutti dispiaciuti della grande opportunità non colta in Champions. Per farvi capire, avevo già preso i biglietti per Istanbul. Ora andrò a vederla comunque (ride ndr). Eravamo molto competitivi, ma ci può stare. I primi due Scudetti li ho vissuti in pieno, questo ovviamente un po’ meno. Ero al San Paolo sia nell’87 che nel ’90. Napoli è una città in crescita oggi e questo è un qualcosa di importante per tutto il movimento. Iervolino proverà ad emulare De Laurentiis? Il nostro modello è ancora molto diverso, quello della Salernitana è un modello che non trae dal club il suo fiore all’occhiello. Iervolino rappresenta un po’ lo Zuckerberg italiano, che arriva al club dopo successi straordinari. E nei prossimi mesi vedrete un modello organizzativo diverso. De Laurentiis, invece, ha rinunciato a investimenti sulle strutture, mentre noi vorremmo partire da lì. L’Arechi e il villaggio dello sport per noi sono alla base. Il progetto è un po’ diverso. Napoli gode di una diversa quantità di tifosi nel mondo, mentre la Salernitana ha un bacino di utenza diverso. La vittoria dello Scudetto dopo la Salernitana? Ha dato qualcosa in più dal punto di vista coreografico, con il doppio stadio e tutto. A livello organizzativo è stato meglio questo che lo Scudetto dell’87 o del ’90. Siamo dinanzi ad un trionfo unico, vinto dal Napoli a gennaio dopo la Juventus”.

Factory della Comunicazione