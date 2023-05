Plastino, giorn.: “Il destino dice che sarebbe bello festeggiare su Napoli-Fiorentina come il primo grande scudetto”

Il giornalista Michele Plastino, ha parlato ai microfoni di Radio Marte alla trasmissione Forza Napoli Sempre. «Sono abituato a Roma-Lazio quindi so bene cosa significano gli screzi tra tifoserie. Ricordo benissimo quando nell’allora Coppa dei Campioni la Roma perse ai rigori col Liverpool dove il pericolo degli incidenti era forte non per i tifosi inglesi ma per quelli della Lazio che andavano a festeggiare. Quando parliamo di tifoso il termine comprende tutto con i limiti della violenza. Ecco perché a volte dobbiamo mettere i paraocchi e non vedere alcune manifestazioni di chi non ha niente da fare come alcuni tipi di esultanza fatto dai tifosi della Salernitana. Certi tipi di manifestazioni sono inconcepibili per chi ama il calcio come sport, passione, umanità. L’importante è tenere tutto nell’ambito della civiltà. Per lavoro dovrei fare delle scelte. Il destino dice che sarebbe bello festeggiare su Napoli-Fiorentina come il primo grande scudetto. Credo che si possa dire che Spalletti e il Napoli saranno insieme un altro anno. Credo pure che il prossimo anno Spalletti, che quest’anno si è tenuto, l’anno prossimo litigherà con tutti noi giornalisti. A parte gli scherzi, credo che Spalletti sia stato un valore aggiunto e determinante»

Factory della Comunicazione